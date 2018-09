La lite di condominio finisce in un aggressione a "colpi" di peperoncino

Si sa che la vita in condomino spesso presenta motivi di dissapori, finanche liti più o meno accese e rancori tra condomini, ma l’altro giorno si è arrivati addirittura a dover fare intervenire la Polizia e l’ambulanza perché nel corso di un litigio uno dei contendenti ha aggredito il dirimpettaio a colpi di peperoncino.

E’ successo l’altro ieri in centro, i due (uno rumeno, l’altro italiano di origine albanese) da qualche tempo erano in discussione per futili motivi, da ultimo anche per l’abbaiare dei cani: ad un certo punto il padrone dei cani presunto “disturbatore”, l’italo-albanese, ha deciso di affrontare l’altro aspettandolo all’uscita di casa munito di spray al peperoncino e, a dire della vittima, anche di un tirapugni metallico nel pugno destro.

All’arrivo della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, richiesta dalle compagne di entrambi i contendenti, non è stato trovato il tirapugni ma solo la bomboletta al peperoncino. L’aggredito è stato trasportato in Ospedale e giudicato guaribile in 7 giorni sia per gli effetti dello spray, sia per altre contusioni. La bomboletta è stata sequestrata e l’aggressore denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali aggravate, minaccia e porto illegale di oggetti atti ad offendere.