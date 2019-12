La lite in famiglia degenera, prende a calci la sorella e il cognato: arrestato

Un operaio forlivese di 54 anni è stato arrestato domenica sera dai Carabinieri di Villafranca per "maltrattamenti in famiglia" e "lesioni personali". Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo che era stata segnalata al 112 una lite in famiglia in un'abitazione. Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che, al culmine di una discussione per futili motivi, l'uomo aveva aggredito la sorella ed il cognato con calci e pugni. Sono stati attivati anche i soccorsi, con il personale del 118 che ha assistito i due malcapitati. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso: la donna è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per policontusioni, mentre l'uomo ha rimediato una frattura della clavicola guaribile in venti giorni in quanto nel corso della lite è stato colpito da una porta in legno. Il giudice (pubblico ministero Lucia Spirito) ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese.