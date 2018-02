La Madonna del Fuoco si è conclusa con l'Urban Night Trail

Wellness, sport e solidarietà sono andati a braccetto con CavaRei. E’ il caso della Urban Night Trail, la corsa podistica e camminata ludico-motoria non competitiva che da ormai quattro anni accompagna la festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì. L’appuntamento è stato per le 17 nel chiostro di San Mercuriale, dove si sono radunati i podisti e camminatori pronti a partecipare a questo evento benefico, il cui ricavato sarà devoluto a CavaRei (iscrizioni 5 euro). A organizzare l’evento il Gruppo Podistico Avis Forlì in collaborazione con Comune e Diocesi.

Due i percorsi, lungo i quali erano presenti punti di ristoro: il primo di 5 chilometri che si è snodato lungo le vie del centro storico, il secondo di 12 chilometri che dopo San Domenico è passato dal Parco Urbano e arrivato fino a Vecchiazzano per poi fare ritorno a San Mercuriale. Alle 17.30 la partenza della camminata da 5 chilometri con guida e la partenza della camminata da 12 chilometri con il gruppo Forlì Cammina. Alle 18.30 il via alla corsa, mentre dalle 18.45 la distribuzione del vin brulè. La manifestazione è terminata alle 20 con il chiudipista.