La magia dei Buskers 'Di strada in strada': "Abbiamo dimostrato di saper fare comunità"

Si è conclusa nei giorni scorsi la 28esima edizione del Festival "Di Strada in Strada". "Un grande evento che si conferma di valenza nazionale e non solo - afferma il sindaco Daniele Valbonesi - Una grande proposta artistica che si sposa perfettamente con gli splendidi spazi di Santa Sofia e delle frazioni di Corniolo e Spinello. Un evento che, oltre a richiamare decine di migliaia di persone, promuove il nostro territorio e tutte le sue eccellenze. Un grazie particolare va a tutti gli sponsor, pubblici e privati, a cui quest'anno si è aggiunto il contributo della Regione Emilia-Romagna. Ma soprattutto va ringraziato il lavoro della ProLoco Santa Sofia e di tutte le altre associazioni che hanno permesso la perfetta riuscita dalla manifestazione. Grazie alle centinaia di volontari in maglietta gialla, abbiamo ancora una volta dimostrato di "saper fare comunità". E chi amministra un comune come questo non può che essere onorato nel vedere tutto questo. Ora pensiamo alla XXIX edizione e ai tanti obiettivi da realizzare, in primis la sala Milleluci, che dal prossimo anno tornerà, almeno parzialmente, fruibile".