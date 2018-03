La moglie dorme, lui la colpisce a martellate: arrestato per tentato omicidio

Quando i sanitari dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì hanno preso in cura la donna, hanno intuito subito che c'era qualcosa che non andava. Le ferite al cranio della signora, una polacca di 48 anni residente a Forlì, erano state visibilmente cagionate da un oggetto contundente e non da una semplice caduta. E così hanno allertato gli agenti della Squadra Mobile di Forlì, che si sono precipitati al nosocomio mercuriale. Dai primissimi accertamenti è emerso che a carico del suo convivente, un polacco di 41 anni, c'erano delle precedenti segnalazioni da parte della donna per altre violenze domestiche legate a motivi di gelosia.

Il fatto è avvenuto lunedì. Quando i poliziotti si sono recati a casa dell'uomo, hanno rinvenuto in camera da letto vistose macchie di sangue proprio sulle lenzuola: è emerso infatti che l'uomo l'aveva colpita con diverse martellate sul cranio mentre lei dormiva, intorno alle 4.30 della notte. Tra l'altro in camera durante l’aggressione c'era il loro figlio di 12 anni che, alle urla della madre, ha tentato di soccorrerla: nel frattempo l'uomo aveva tolto dalle mani della donna il telefono cellulare con il quale la malcapitata stava cercando di chiamare il 118. Solo dopo alcune ore il marito violento ha concesso alla donna di chiamare una sua amica, per far sì che venisse accompagnata in ospedale.

Il martello è stato ritrovato al di fuori dell’abitazione celato tra delle sterpaglie ancora sporco di sangue. Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato radotto presso la locale casa circondariale in stato di arresto per il reato di tentato omicidio, omissione di soccorso e maltrattamenti in famiglia, come disposto anche dal magistrato Rago. L'arresto è stato convalidato il giorno successivo. La donna, fuori pericolo, ha riportato una prognosi di 15 giorni per un trauma cranico con ferita lacero contusiva.