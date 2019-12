La mostra del Liceo Artistico e Musicale: inaugurata in Corso Mazzini "Metamorfismi"

Sabato è stata inaugurata la mostra “Metamorfismi”, una accurata e sorprendente esposizione di Design realizzata dal Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì che rimarrà allestita fino al 5 gennaio nei locali di corso Mazzini 124. Rinnovare gli spazi, curare la bellezza, aprire ai giovani: con questa convinzione il Comune di Forlì ha concesso il locale per un temporary shop in forma di esposizione del lavoro didattico e artistico per il periodo natalizio. La presentazione del percorso è avvenuta alla presenza dell’assessore alle politiche educative Paola Casara e della Dirigente dell'istituto Electra Stamboulis e dedica attenzione a opere di Design industriale e Design orafo.

“La grande attenzione che prestiamo alla scuola e agli studenti – afferma l’assessore Casara - si traduce anche in collaborazioni particolari come questa bellissima esperienza rende evidente. Un negozio sfitto si trasforma per il periodo natalizio in bottega della creatività e spazio didattico grazie all'impegno dei ragazzi, alla professionalità dei loro insegnanti e alla disponibilità dei genitori. Mi preme sottolineare la volontà del Comune a collaborare sempre di più con gli istituti scolastici di Forlì per far conoscere alla città la qualità didattica e il prezioso lavoro che viene svolto nelle scuole”.

Se la disponibilità del locale è stata garantita dal Comune, avverrà attraverso la partecipazione volontaristica di genitori, studenti e docenti. Il progetto espositivo, curato dal professor Filippi, presenta una selezione di opere di particolare pregio per i premi o per i riconoscimenti ricevuti. L’inaugurazione è stata accompagnata da alcuni brani musicali eseguiti dagli studenti di violoncello del Liceo preparati dalla professoressa Tatyana Mukhambet. L'ingresso è libero.