La mostra del San Domenico sul web: un video innovativo racconta il ritorno di Ulisse

Culmina con l'abbraccio di Ulisse alla ritrovata Itaca e alla sposa Penelope il video che racconta in parole e per immagini il viaggio dell’eroe omerico e il suo ritorno in patria, aggirata la furia di Polifemo e quella del mare ingrato, dopo il canto delle Sirene e la funesta Cariddi. Un progetto visuale, realizzato grazie alle più avanzate tecniche multimediali, a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Unità C1 – Visual Environments di Roma, in collaborazione con il Comune di Forlì, nell’ambito della mostra “Ulisse. L’arte e il mito” ai Musei San Domenico di Forlì.

Il contributo video è disponibile sul canale Youtube della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (link: https://youtu.be/Zpxjx7CQzCI), nonché sul sito internet dedicato alla mostra (www.mostraulisse.it) e sui social network Facebook e Instagram. Proiettato originariamente all’interno della chiesa di San Giacomo, prospiciente la nave greca arcaica di Gela (VI-V secolo a.C.), il video si inserisce nel disegno complessivo dell’esposizione che ripercorre attraverso i secoli il mito di Ulisse, un mito senza tempo, in un ideale dialogo tra l’antico e il contemporaneo, in un susseguirsi di opere (circa 250) suddivise in 16 sezioni, tra pittura, scultura, miniature, mosaici, ceramiche, arazzi e opere grafiche, dall’antichità ai giorni nostri.

Nonostante la chiusura al pubblico di musei e teatri, a seguito dell’emergenza Coronavirus, non si ferma dunque l’impegno della cultura e per la cultura, con la realizzazione di iniziative che intendono promuovere l luoghi della bellezza e i tesori dell’arte, messi virtualmente a disposizione di un vasto pubblico. Dopo la proiezione del cortometraggio dedicato alla rappresentazione della figura di Ulisse nella Divina Commedia in occasione del “Dantedì” del 25 marzo scorso, si ricorda l’adesione alla campagna #laculturanonsiferma a cura dell’Assessorato alla Cultura della Regione, con la realizzazione del video di Lepida.tv dedicato all’esposizione forlivese sul portale Emilia Romagna Creativa (www.emiliaromagnacreativa.it). Proseguono, inoltre, sulla pagina Facebook @mostraUlisseForli, gli approfondimenti tematici della mostra dedicata ad Ulisse a cura degli esponenti del Comitato scientifico.