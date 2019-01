La mostra di Ferdinando Scianna chiude con quasi 19mila visitatori

Chiude i battenti la mostra di Ferdinando Scianna ai Musei San Domenico di Forlì: in totale circa 18.600 visitatori hanno varcato le porte dei musei per visitare la mostra dell'artista. Boom, complici le festività natalizie, nelle ultime due settimane in cui c'è stata una media di 500 persone circa al giorno, con il record di 790 nei due giorni del weekend di chiusura