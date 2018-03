La mostra "L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio" aperta per tre lunedì in aprile

La mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con l’amministrazione comunale ai Musei San Domenico, nel mese di aprile rimarrà aperta per tre lunedì.

Il primo appuntamento è, naturalmente, quello con il Lunedì dell’Angelo (2 aprile), mentre quelli successivi coincidono con l’antivigilia dell’Anniversario della Liberazione d’Italia (lunedì 23 aprile) e con la vigilia della Festa del Lavoro (lunedì 30 aprile). Per tutti e tre i lunedì i Musei San Domenico, e quindi sia la grande mostra dedicata al Cinquecento che le collezioni della Pinacoteca civica, rispetteranno l’orario proprio dei giorni festivi, ovvero l’orario continuato dalle 9.30 alle 20 (con chiusura della biglietteria alle 19).

Per maggiori info: mostraforli@civita.it