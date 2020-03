La musica contro il Coronavirus: flash mob musicale da balconi e finestre

Contro la paura del Coronavirus un grande concerto all’aria aperta, ovviamente rispettando tutte le prescrizioni per contenere il contagio. “Apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo insieme anche se lontani”, è il messaggio che sta circolando sui siti e le chat dei musicisti italiani. Si tratta del dlashmob sonoro ‘Ovunque tu sia” lanciato da Fanfaroma, una street band romana nata nel 2013. L’appuntamento per tutti i musicisti, anche quelli di Forlì, è alle 18 di venerdì. Chiunque potrà prendere uno strumento e suonarlo dalla finestra o dal terrazzo. Una reazione per contrastare con la bellezza della musica le privazioni imposte dal virus in questi giorni.

