La nuova illuminazione esalta l'architettura: il Castellaccio torna a splendere

Il Castellaccio è tornato a splendere grazie al nuovo impianto di illuminazione a led installato lungo le cinta murarie. L'illuminazione è stata concepita per esaltare la forma e l'architettura dell'edificio restituendo emozioni agli osservatori. Grazie ai giochi di luci e ombre che si uniscono armoniosamente tra di loro, infatti, vengono sottolineate le linee dell'opera storica. Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo economico del Rotary Forlì Tre Valli e di alcuni Privati Rocchigiani che hanno accettato di cofinanziare l'iniziativa ai quali va il plauso e il ringraziamento di tutta l'Amministrazione Comunale.

"La messa in posa dei fari, inoltre, non sarebbe stata possibile senza il prezioso intervento di pulizia messo in atto dai volontari ai quali va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto - evidenziano dall'amministrazione comunale rocchigiana -. Il Castellaccio potrà ora essere ammirato dai cittadini e dai turisti che giungeranno a Rocca nel corso delle festività natalizie. C'è ancora tanto lavoro da fare per rendere maggiormente fruibile questo bene storico- culturale, ma da ieri un altro piccolo passo in avanti è stato compiuto".