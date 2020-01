La paura dei petardi gli fa saltare anche una recinzione di oltre due metri: si cerca un cane lupo cecoslovacco

Smarrito lupo cecoslovacco a Forlì. Aky, questo è il nome del cane, maschio di quattro anni con pelo grigio chiaro, senza collare, è scappato ai primi botti di Capodanno dal recinto posto nel retro dell’abitazione della famiglia Pondi, in via Mastaguerra, nel quartiere di Ospedaletto Coriano. La proprietaria, Michelle Pondi, ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri e alle associazioni animaliste. La ricerca, avviata subito dopo lo smarrimento, con tanto di appelli lanciati sui social, non ha dato ancora esito. Impaurito dai botti, Aki è riuscito a scavalcare un recinto alto due metri e con bordo a rientrare, per poi darsi alla fuga. Dopo la mezzanotte è stato avvistato nelle vie della Pianta e all’altezza del Foro Boario, per poi perderne le tracce. “E’ un animale educato e socievole con le persone – dichiara Paolo Pondi, padre di Michelle – ma potrebbe innervosirsi alla vista di altri cani. Chiunque lo avvisti mi chiami al 347-9640694, oppure avverta gli stessi Carabinieri al 112”.