La pet therapy si fa con il cuore ma non si improvvisa: un corso formativo

A Forlì il 23/24/25 marzo si terrà un corso propedeutico sugli Interventi Assistiti con gli Animali - IAA (la cosiddetta pet therapy) a cui partecipano relatori di comprovata esperienza nel campo della cosiddetta "pet therapy", con professionalità in ambito medico, socio-sanitario, educativo, veterinario. L'evento formativo e' organizzato da Dog Galaxy Forlì asd (associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro) e Techne (ente di formazione riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna), rispetta i requisiti formativi delle Linee Guida nazionali sugli IAA ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Il corso rientra tra le attività formative approvate dal MIUR - ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna.



Dal 25 marzo 2015 e' in vigore una normativa, recepita dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.136/2015, che regolamenta il settore compresa la formazione degli operatori: i progetti devono essere svolti in equipe multidisciplinare e le figure che possono essere interessate sono molteplici (medici veterinari, medici, infermieri, fisioterapisti, psicomotricisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori, insegnanti, coadiutori degli animali, ecc). Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa: gli studi scientifici e numerosissime osservazioni esperienziali rilevano le potenzialità della relazione con l'animale nei processi educativi e terapeutici.



Il corso rilascia l'attestato di partecipazione che qualifica la figura del Responsabile di Attività Assistite con gli Animali.

Quota di partecipazione 280 euro, durata 21 ore.



Per info Annalisa 3476947864, segreteria.doggalaxy@gmail.com

www.doggalaxy.it