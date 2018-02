La piena del fiume si porta via la passerella del sentiero fluviale sul Montone

Un'ondata di piena invernale del fiume Montone ha completamente divelto la passerella del sentiero fluviale che unisce il parco 'Franco Agosto' a Castrocaro. Il danneggiamento è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Nella passerella, a quanto pare, si erano accumulati tronchi e ramaglie delle ultime ondate di piena formando una sorta di “effetto diga” e le recenti piogge, gonfiando il fiume, hanno dato sufficiente pressione all'acqua per sfondare l'intera struttura, che è stata completamente divelta dalle fondamenta in cemento, che sono state così danneggiate anch'esse.

La passerella era formata da due lunghe traverse metalliche in cui sono inserite le assi di legno. Il sentiero fin dalla primavera e per tutta l'estate è frequentatissimo e viene utilizzato nei weekend da migliaia di forlivesi in bicicletta o a piedi. L'area è stata transennata. “Gli uffici sono già al lavoro per l'esatta quantificazione del danno – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Gardini -, in raccordo con il Servizio tecnico di bacino con cui c'è una convenzione per gli interventi manutentivi al sentiero fluviale”. Un primo costo approssimativo del danno ammonterebbe a circa 30mila euro.

“Non era una spesa prevista a bilancio, cercheremo un finanziamento sulle voce degli interventi di somma urgenza”, sempre l'assessore. L'obiettivo è di far tornare fruibile il sentiero nel giro di pochi mesi, in tempo per la bella stagione. Non aiuta il fatto che sono risultate danneggiate anche le opere murarie su cui il ponticello poggiava.