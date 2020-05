La piscina comunale non riaprirà il 25: "Aspettiamo i protocolli sanitari e le linee guida"

La piscina comunale di Forlì non riaprira lunedì 25 maggio, come consentito dall'ordinanza regionale firmata nei giorni scorsi dal governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Giovedì mattina il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, ha svolto un sopralluogo per accertarsi dello stato dei luoghi e dei lavori che sono stati svolti dal Comune di Forlì, incontrando il gestore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo parlato fattivamente della riapertura, perché ognuno di noi vuole frequentare la nostra splendida struttura - esordisce Mezzacapo -. Mancano però i protocolli sanitari e le linee guida. Per questo attendiamo il loro arrivo per poter tradurre in termini pratici le regole che verranno imposte". Il vicesindaco chiarisce quindi che la riaperturà avverrà "esclusivamente nel massimo rispetto delle regole e nell’interesse della salute pubblica".