La Polizia celebra il 166esimo della Fondazione e ricorda i suo caduti

La Biblioteca Malatestiana di Cesena ospiterà martedì il 166esimo anniversario della Polizia. La cerimonia avrà inizio nella sede della Questura di Forlì, dove, alle 8.30, sarà depositata dal questore Loretta Bignardi, insieme al prefetto Fulvio Rocco De Marinis, una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Alle 10.30 le autorità Provinciali e la cittadinanza sono invitate alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, dove, dopo una breve illustrazione dell’attività della Polizia di Stato in provincia e un saluto del questore, si procederà alla consegna dei riconoscimenti premiali per il personale particolarmente distintosi in servizio.