La Polizia in strada col telelaser: fioccano le multe per alta velocità

Sabato pomeriggio sono state tre le pattuglie (due del distaccamento di Rocca San Casciano ed una della sezione di Forlì), impegnate fra Dovadola e Osteria Nova. Sono stati effettuati controlli mirati alla velocità con ulilizzo di telelaser e 12 conducenti, tra automobilisti e centauri, sono stati sanzionati per superamento dei limiti di velocità lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola.

Sono invece tre le patenti di guida ritirate per guida in stato d'ebrezza sulle strade del comprensorio forlivese (per tutti anche 10 punti di decurtazione. Un cesenate di 31 anni è stato sorpreso alla guida con un tasso di 1.12 grammi per litro, mentre un 29enne, sempre cesenate, aveva 1.35 Per entrambi è scattata anche la denuncia. Una 31enne di Santarcangelo di Romagna è stata sanzionata di 532 euro perchè sorpresa con un tasso di 0.78 grammi per litro. Complessivamente sono stati 28 i soggetti sanzionati dal distaccamento di Rocca San Casciano nel fine settimana.