La Polizia interviene per un furto: gli agenti trovano un giovane con un coltello

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì hanno denunciato un giovane marocchino residente nella città mercuriale per "porto illegale di un coltello". Il fatto è stato accertato domenica durante le attività dirette a riscontrare un furto avvenuto poco prima all’interno di un esercizio comerciale del centro. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale è infatti intervenuta in seguito ad una richiesta di una giovane che segnalava l’ammanco di dieci euro che teneva nella custodia del suo cellulare, a sua volta lasciato incustodito per qualche minuto sopra un tavolino di mescita.

La ragazza, quando sono arrivati i poliziotti, ha riferito che nei pressi c’erano altri ragazzi che sono stati quindi identificati e controllati, ma del denaro sottratto non vi era traccia. Senonché, uno di essi, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso del coltello a serramanico, che custodiva nella tasca dei pantaloni, che quindi è stato sequestrato ed ha comportato nei suoi confronti la relativa denuncia alla magistratura.