La Polizia Locale Forlivese ha celebrato il patrono San Sebastiano

Una rappresentanza della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, guidata dal Vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo e dal Comandante Daniele Giulianini, ha partecipato lunedì mattina alla cerimonia organizzata a Cesenatico in occasione della ricorrenza annuale del patrono delle Polizie locali San Sebastiano. L'evento ha visto la partecipazione dei corpi del territorio provinciale ed ha permesso di delineare il quadro della situazione dei singoli territorio.

"È con un sentimento di profonda gratitudine per il servizio che svolgete quotidianamente a tutela delle nostre comunità che porto il saluto da parte dell'Amministrazione comunale di Forlì", sono le parole del vicesindaco di Forlì, con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo che ha sottolineato "l'importanza della Polizia Locale per le città e i territori, quale presidio quotidiano della legalità, della prevenzione, della convivenza".

"L’attualità pone davanti a noi problemi nuovi e necessità che non si possono ignorare e le Polizie Locali, con i propri organici e grazie a competenze qualificate, rappresentano un segmento indispensabile nel sistema delle forze deputate alla sicurezza - prosegue Mezzacapo -. Dal controllo sulle strade alle aule scolastiche per le iniziative di educazione, dalla presenza quotidiana nei centri storici e nei quartieri fino al controllo in materia amministrativa: la Polizia Locale svolge un ruolo determinante sia direttamente, sia per le funzioni complementari alle altre Forze dell'ordine con le quali la collaborazione è costante, proficua e sistematica. Il servizio alla collettività è un compito complesso che la Polizia Locale affronta mettendocela tutta e non tirandosi mai indietro, nonostante le immancabili difficoltà strutturali”.