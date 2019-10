La Polizia setaccia le strade del forlivese: 463 persone controllate in due weekend, arrivederci a nove patenti

Diversi i controlli messi in atto dalla Questura di Forlì-Cesena negli ultimi due weekend sulle strade del forlivese, soprattutto contro la guida sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Ben 32 le pattuglie impiegate, che hanno sottoposto al controllo 272 veicoli, per un totale di 463 persone.

Questi i risultati: 115 contravvenzioni al codice della strada, con 9 patenti di guida ritirate. 155 i controlli con l'alcol-test. In tutto è stata arrestata una persona, cinque sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Analoghi servizi continueranno anche nelle prossime settimane.