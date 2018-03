La Polizia verifica sulla regolarità degli stranieri: in tre finiscono denunciati

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, affiancati dal personale dell'Ufficio Immigrazione, sono stati impegnati in una serie di controlli finalizzati alla verifica della regolarità della posizione sul territorio nazionale dei cittadini stranieri. Un senegalese, un marocchino ed un nigeriano sono risultati sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno. In particolare al senegalese non era stato riconosciuto il soggiorno per motivi umanitari; pertanto dopo la notifica del diniego si era trattenuto in Italia in condizione di clandestinità. Il cittadino marocchino, tornato in libertà dopo un periodo di detenzione nel carcere di Modena, è stato controllato all’interno di un parco pubblico, ed è stato denunciato per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione. Stessa sorte per il cittadino nigeriano, anch’egli già destinatario di espulsione, identificato nel corso dei controlli effettuati nella zona della stazione ferroviaria e dei Portici.