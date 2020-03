"La Polstrada resti a Rocca": voto unanime nei Consigli di due Comuni

Il Consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e quello di Rocca San Casciano hanno recentemente approvato un ordine del giorno per chiedere che rimanga aperto e operativo il distaccamento di Rocca San Casciano della Polizia Stradale. Il Comitato Civico Ss67, coordinato da Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini, ringrazia i Comuni per questa iniziativa: "i documenti hanno ricevuto il voto unanime dei due Consigli, a conferma del fatto che la richiesta è trasversale e condivisa da tutti gli schieramenti".

Nel testo approvato il 10 marzo a Castrocaro, con primo firmatario il consigliere comunale Ferrini, che è anche uno dei coordinatori del Comitato Civico Ss67, si impegna, tra le altre cose, “l’Amministrazione Comunale a intervenire presso gli organismi competenti al fine di evitare questa chiusura". Spiega Ferrini: "La nostra richiesta nasce dal fatto che la Polstrada di Rocca è considerata da sempre un presidio di sicurezza irrinunciabile per il territorio, un servizio importantissimo non solo per tutta la Vallata del Montone, ma anche per l’intero comprensorio forlivese".

"Tale importanza è dimostrata, ad esempio, dai tanti interventi che svolgono gli agenti della Polstrada lungo la Ss67 fino al passo del Muraglione, sia d’inverno quando soccorrono i tanti camionisti e automobilisti intrappolati dalla neve, sia d’estate sulla sorveglianza del traffico molto intenso per le migliaia di motociclisti che salgono fino al passo del Muraglione, oltre ai pattugliamenti lungo la Ss67 nel tratto di loro competenza e nei comuni circostanti", conclude. Sulla stessa lunghezza d’onda il voto espresso dal Consiglio Comunale di Rocca San Casciano a fine febbraio.