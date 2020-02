La presidente di Casa Artusi al Festival del giornalismo alimentare

Casa Artusi al Festival del Giornalismo Alimentare in corso a Torino sino a sabato 22 febbraio. A rappresentare il centro di cucina domestica è stata la presidente Laila Tentoni che ha preso parte a una tavola rotonda dal titolo “La cultura gastronomica di fronte al futuro”. Moderata dalla giornalista di Repubblica Eleonora Cozzella, si è confrontata con Francesco Maietta del Censis, Andrea Bonini del Seminario Veronelli ed Enrico Dandolo della Fondazione Marchesi, sul valore della tradizione della cucina di fronte alle trasformazioni sociali e ai modi nuovi di consumare il cibo.

Nel suo intervento, Laila Tentoni, ha raccontato l’attualità del Manuale artusiano, ancora oggi un testo di riferimento quale guida teorica e pratica della cultura gastronomica italiana e soprattutto della cucina domestica. E ha colto l’occasione per anticipare alcune iniziative in vista del bicentenario della nascita del gastronomo in programma nei mesi a venire.