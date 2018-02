La protesta dell'Ugl: "Il sindaco non ci riceve da 4 anni, partono le diffide"

“Chiediamo un incontro ufficiale al sindaco Davide Drei che da più di quattro anni ma non s'è mai degnato di riceverci. Pur di fronte a nostre reiterate, protocollate e formali richieste. Abbiamo chiesto un confronto con il primo cittadino di Forlì per dare corso alle proposte avanzate dal nostro sindacato - come la cabina di regia su lavoro – che lo stesso Drei aveva apprezzato, se non accolto (parole sue) con una “sostanziale convergenza” quando partecipò alle nostre consultazioni dei candidati alle amministrative del 2014. E questa condotta è inqualificabile, tanto più lo stesso Drei, ogni anno, in fase di stesura di bilancio accoglie i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil e divulga unitariamente misure sociali ed economiche da attuare. Questa è una discriminazione inaccettabile e come tale protestiamo fermamente”.

Con queste parole il segretario generale di Ugl Forlì-Cesena e Rimini, Filippo Lo Giudice, ha portato le sue doglianze al prefetto di Forlì, Fulvio Rocco de Marinis, incontrato nella sede del palazzo del governo in piazza Duomo mercoledì mattina. "Una vera protesta che precederà un lettera diffida contro il comportamento tenuto dal sindaco Drei che sarà spedita all'Anci e al Ministero del Lavoro", spiega una nota dell'Ugl

“Il sindaco nello svolgimento delle sue funzioni deve rappresentare tutta la comunità. La comunità nella sua interezza: forze sociali, economiche e sindacali. Il fatto che questo sindaco non si senta e non si sia sentito in obbligo nell'arco di quattro anni di ascoltare la voce di tutti, anche di un sindacato confederale e con migliaia di iscritti come l'Ugl, qualifica negativamente la sua caratura politica e istituzionale”: conclude il segretario generale di Ugl Forlì-Cesena e Rimini, Filippo Lo Giudice, ricordando che il sindacato s'è trovato nell'impossibilità di esporre le proprie proposte direttamente al sindaco, vedendosi costretto a ripiegare in due casi soltanto dal 2014 ad oggi sugli assessori Montaguti, Zanetti e Ravaioli. "Da parte sua il sindacato Ugl Forlì-Cesena e Rimini rilancerà in questi giorni le proprie proposte su lavoro, contrasto alle crisi aziendali e nuovo welfare ai candidati alle elezioni politiche del 4 marzo 2018", conclude la nota.