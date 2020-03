La protezione civile individua due hotel se serviranno per le quarantene obbligatorie

Anche la città di Forlì si prepara a creare strutture ad hoc per le quarantene, da garantire a chi non può farsela in casa per la presenza di familiari a rischio. A Forlì la Protezione Civile ha adottato la strategia di altri luoghi in cui tali servizi sono stati già approntati, vale a dire l’utilizzo di alberghi. Nel territorio sono stati individuati due hotel per questo scopo, uno a Forlì e l’altro a Forlimpopoli.

“E’ inevitabile rivolgersi a strutture alberghiere – spiega il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini -, le uniche a garantire stanze singole confortevoli in numero consistente, dotate di bagno autonomo”. Le strutture sono state per ora individuate e confermate, ma non sono in uso. “Per il momento, per il volume del contagio non servono, ma in caso di repentino aumento sono immediatamente disponibili”, conclude il primo cittadino di Forlì.