La Provincia mette in vendita due case cantoniere. Finiscono all'asta, con la modalità della presentazione delle offerte in busta chiusa, la Casa Cantoniera situata in località Giumella, nel comune di Premilcuore, e quella di Vitignano, nel comune di Meldola. Il primo edificio, che sorge lungo la Provinciale del Rabbi all'altezza del chilometro 42+760, è costituito da un'unità immobiliare ad uso abitazione, con prezzo di base d'asta fissato in 120mila euro. Il secondo, in via Delle Caminate 40, è costituito da due unità immobiliari ad uso abitazione e due unità ad uso magazzino. Il prezzo base d'asta è di 108mila euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 10 giugno alle 12, mentre l'apertura delle buste si terrà il 12 giugno alle 11 nella sede della Provincia di Forlì-Cesena. Il bando di gara con tutte le informazioni utili è pubblicato nel sito della Provincia: www.provincia.fc.it Informazioni all'Ufficio Patrimonio, in Piazza Morgagni 9 a Forlì (Tel. 0543 714297). L'asta sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate delle offerte.