La Regione sostiene le rievocazioni storiche: fondi per il Palio di Santa Reparata

Feste medievali, ricostruzione di battaglie, interventi di conservazione di costumi e materiali storici. La Regione Emilia-Romagna sostiene anche quest’anno associazioni ed enti locali. All’ente Palio di Santa Reparata di Terra del Sole sono andati 11.844 euro per realizzare il palio locale, che ricorda l'insediamento del Commissario granducale di Firenze nel 1579. Tra i diversi criteri di assegnazione dei contributi, la capacità di promozione e attrazione turistica, il coinvolgimento del territorio con la realizzazione di attività collaterali e collaborazioni tra più soggetti, la partecipazione di volontari e giovani nella realizzazione.

"Investiamo per il terzo anno consecutivo - spiega l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini- sulle tradizioni e le radici storiche delle nostre comunità attraverso manifestazioni che rafforzano le identità e le ricchezze dei nostri territori. È un modo attivo di tenere viva la memoria di luoghi simbolici e un’ottima occasione per proporre ai turisti percorsi suggestivi. Anche in questo modo- chiude l’assessore- contribuiamo a rendere più attrattiva la nostra regione".