La responsabile del Programma Demenze dell'Ausl alla conferenza europea sull'Alzheimer

Federica Boschi, responsabile del Programma Demenze dell' Ausl Romagna e geriatra all'Unità operativa di Geriatria di Forlì, presenterà alla 29esima "Alzheimer Europe Conference", che si svolgerà in Olanda dal 23 al 25 ottobre, due contributi all'importante congresso europeo. Un lavoro scientifico è frutto della collaborazione con l'Associazione Rete Magica Onlus di Forlì, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, e riguarda il supporto psicologico domiciliare per le famiglie delle persone con demenza. Sarà inoltre presentato un studio, coordinato da Giuseppe Benati, direttore dell'Unità Operativa di Geriatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, svolto in collaborazione con tutta la Rete di Nutrizione Clinica, con la Rete di Cure Palliative e con i Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze, che riguarda il miglioramento dell'appropriatezza della nutrizione enterale nelle fasi avanzate della demenza.