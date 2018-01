La rete oncologica romagnola tra presente e futuro: se ne parla in un incontro

Venerdì alle 21, a Meldola, nella Sala Arena Hesperia in Via Roma,3 si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “La rete oncologica romagnola tra presente e futuro” organizzato dal circolo Acli Il Ponte- Meldola e da quello di Rocca delle Caminate. L’iniziativa si inserisce lungo un percorso di incontri con i cittadini e i responsabili della sanità nel nostro territorio avviato dai circoli Acli nel 2015, sul tema dell’Ausl “Unica” della Romagna, e proseguito l’anno scorso con un approfondimento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Oggi si vorrebbe capire quali sono le prospettive della “Rete oncologica Romagnola” che è stata oggetto di discussione nell’ultimo anno e che rappresenta una delle principali sfide per rispondere ai bisogni di salute della popolazione nel medio-lungo periodo.

Per comprendere l’importanza del tema, basta citare, come dato, l’incidenza delle malattie oncologiche che causano il 30% dei decessi in Italia. La Città di Meldola può vantare sul suo territorio la presenza dell’Irst, un istituto di ricerca all’avanguardia nello studio e la cura dei tumori a livello regionale e sovra-regionale. Qual è il peso e il ruolo di questo istituto nell’ambito della rete oncologica romagnola? Quali sono le soluzioni adottate per dare una risposta ai bisogni dei cittadini e alla tutela della salute? Come verrà sviluppata ed applicata la rete oncologica romagnola e come verranno gestiti i “campanilismi” che spesso affliggono le politiche locali su questi temi? Parleranno di queste tematiche Giorgio Martelli, direttore generale dell'Irst, Paolo Zoffoli, consigliere regionale Emilia-Romagna e Andrea Pasini dell'Ass.Amare Forlì coordinati da Samuele Branchetti del circolo Acli Il Ponte. Tutte le persone interessate e che vorranno porre domande in merito, sono invitate a partecipare.