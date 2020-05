La Round Table 6 Forlì dona 100 visiere a quattro case di riposo

La Round Table 6 Forlì, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani imprenditori e professionisti fino ai quarant’anni, ha donato un totale di 100 visiere protettive, utili per contrastare il diffondersi dei contagi da covid-19, a quattro case di riposo del territorio, facendo giungere a ciascuna struttura 25 visiere. Il gesto è stato compiuto al Centro sociale Giovannini-Mignani di Terra del Sole, alla Ziani Venturini di Castrocaro Terme, all'O.P. Spedale G.Zauli di Dovadola e alla Villa del Pensionato di Rocca San Casciano.

"Questa donazione - spiegano i soci della Round Table 6 Forlì - l’abbiamo decisa come segno di gratitudine verso il personale che in questa emergenza è sempre stato in prima fila nel delicato e prezioso compito di prendersi cura dei nonni, delle persone più anziane, importanti risorse morali e di memoria per la nostra società”. Ed aggiungono: “Abbiamo scelto strutture per dare anche un segno di vicinanza alle realtà che operano sul territorio".

Le visiere donate dalla Round Table 6 Forlì sono quelle prodotte dall’azienda Cartesio Fullcard di Terra del Sole, che ha ideato e sviluppato la produzione di tali dispositivi di protezione individuale dei lavoratori. "Ringraziamo l’azienda Cartesio Fullcard - sottolineanno dalla Round Table 6 Forlì - poiché ha provveduto a titolo gratuito alla consegna delle visiere presso le quattro case di riposo". La Round Table 6 Forlì sta predisponendo, per i prossimi mesi, altre iniziative di solidarietà per dare il proprio contributo nella battaglia in corso contro il covid-19.