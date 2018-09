La ruota dell'autobus va a fuoco, intervengono i pompieri: chiusa via Bertini

Fumo nero dall'autobus e via Bertini chiusa al traffico. Si è resa necessaria l'interruzione del traffico della trafficata arteria nelle vicinanze della rotonda con via Cervese, intorno alle 13 di venerdì, per permettere l'opera di spegnimento da parte di una squadra dei vigili del fuoco. Il mezzo pubblico stava procedendo su via Bertini senza passeggeri quando ad un certo punto è iniziato a uscire del fumo nero intenso da una ruota. Il solo estintore non è bastato e quindi è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco per completare lo spegnimento. Sul posto anche la Polizia Municipale, che ha interrotto il traffico per permettere la messa in sicurezza dell'autobus, che occupava la carreggiata. Dopo la rimozione del bus danneggiato è stata ripristinata la circolazione su via Bertini.