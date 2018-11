La scala "scivola", l'operaio batte il capo e resta ferito

Infortunio sul lavoro lunedì mattina a Villanova, in un capannone in via Virgilio. Un operaio, che stava effettuando delle manutenzioni, è rimasto ferito mentre stava lavorando su una scala ad un'altezza di circa due metri, rovinando per terra. E' stato l'uomo stesso ad informare un collega dell'incidente, il quale ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì ed il personale della Medicina del Lavoro.