La Scuola di Musica Popolare torna in diretta per "Cantar Maggio"

Venerdì 22 maggio, alle ore 21:00, la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli pubblicherà in diretta sulle proprie piattaforme social un nuovo video video realizzato da ventuno dei propri insegnanti. Titolo del video sarà “Cantar Maggio – Il Suono di Forlimpopoli #2” e segue, a venti giorni di distanza, la pubblicazione di “5’41” Bella Ciao -Il Suono di Forlimpopoli” che, in pochi giorni, ha sfiorato le 7000 visualizzazioni sulla rete.

Al termine del video avrà luogo una diretta che coinvolgerà gli ideatori ed i realizzatori del video che narreranno delle modalità della sua realizzazione.

Il Cantar Maggio è un canto facente riferimento al Calendimaggio, una tradizione antichissima dalla funzione magico propiziatoria ancora viva ed ancor oggi diffusa fra le comunità agricole di molte regioni d'Italia come allegoria del ritorno alla vita e della rinascita: fra queste il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, l'Emilia-Romagna (ad esempio si celebra nella zona delle Quattro Province, ovvero Piacenza, Pavia, Alessandria e Genova), la Toscana (Montagna pistoiese), l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Molise così come in alcune località del fronte Bolognese dell’Appennino Tosco Emiliano.

Si tratta di un brano festoso e beneaugurante con cui gli insegnanti e la Scuola di Musica Popolare tutta vogliono affrontare il futuro prossimo e remoto che, per il momento, si propone ancora incerto soprattutto per il mondo della musica e dello spettacolo.