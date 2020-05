La scuola "La nave" non rinuncia al torneo di scacchi: 30 studenti si sfidano su piattaforma digitale

Sabato scorso si è svolto il VII torneo di scacchi che le Scuole La Nave da sette anni dedicano alla memoria di Luca Marzo. Il torneo, che da sempre si svolgeva a scuola in occasione della Festa dei bambini con anche 150 partecipanti, questa volta si è scelto di farlo in digitale utilizzando la piattaforma Lichess.com a causa dell’emergenza Covid-19. Cambia la formula dunque, ma non l’entusiasmo degli studenti e il sodalizio tra le Scuole La Nave e il Circolo Scacchistico Forlivese che recentemente ha permesso di offrire agli studenti della città la visita del campione italiano Axel Rombaldoni e del campione del mondo Anatolij Karpov.

Erano 30 erano gli studenti collegati da casa su due piattaforme in contemporanea: Lichess per disputare il torneo in modalità “Arena” e Meet di Google per potersi vedere e per ascoltare i commenti alle ottime partite di Roberto Bartolozzi (Istruttore Fide del Circolo Scacchistico), Fabrizio Bartoletti (Presidente del Circolo Scacchistico) e Simone Valmori (Responsabile Comunicazione delle Scuole La Nave). Vince a sorpresa con 53 punti realizzati il giovanissimo Lorenzo Tellarini (classe 2^B delle scuole la Nave) che a soli 7 anni è riuscito a strappare il titolo a Elia Bergamaschi studente di 3^ della secondaria di primo grado dei Romiti fermo ai vicinissimi 50 punti, mentre terzo si è classificato uno studente imolese con 38 punti.

I partecipanti dai 5 ai 14 anni, perlopiù del territorio forlivese, si sono dati battaglia per ben due ore dalle 15:00 alle 17:00 e non sono mancati colpi di scena e performance straordinarie che hanno visto bambini battere giovani atleti tesserati Fide del doppio della loro età.