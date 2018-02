La "Settimana della Madonna del Fuoco": la proposta per il rilancio del centro

Pensare alla festa patronale della Madonna del Fuoco "come un'occasione per rilanciare il centro storico, facendola durare una settimana". La proposta è a firma di Giancarlo Biserna, Gabriella Carbonari e Patrizia Garelli, dell' Associazione Forliperbene, che lancia l'idea di un "Comitato ad hoc che metta a fuoco questo possibile grande evento". "Sicuramente - evidenziano - sarebbe molto significativo che Comune e Chiesa si facessero protagonisti di questo approfondimento".

Le celebrazioni della Madonna del Fuoco, proseguono Biserna, Carbonari e Garelli, "fanno parte della nostra storia, delle nostre radici, che vanno ben oltre le banchette della festa. Ogni città ha il suo patrono e ne parla splendidamente. Lo facciamo senz'altro anche noi, ma qualcosa di ulteriore c'è e sta in un miracolo carico di umanità, perchè in esso si uniscono fede e ragione. Non un miracolo abbagliante. E noi forlivesi proprio per la sua semplicità "abbiamo scelto" di crederci".

"E' una unicità quella della Madonna del Fuoco, che merita molto più di un giorno e che in passato ha fatto pensare a diverse persone, che c'erano motivi per dedicarle più giorni a beneficio di una città che ha bisogno di rilanciarsi nel senso più ampio - viene aggiunto -. Allora non riuscimmo ad andare avanti, ma ora andrebbe colta concretamente questa opportunità o meglio questo "spirito di Forlì", pensando ad una settimana densa di iniziative di ogni tipo non solo di festa, ma di cultura, di scienza e di teologia. Sarebbe bene approfondirne la fattibilità e progettare in modo estremamente partecipato la "Settimana della Madonna del Fuoco" da proporre in ogni sede e sicuramente almeno a livello nazionale".