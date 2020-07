La sfoglia più lunga del mondo: Forlimpopoli cerca volontari per battere il guinness dei primati

In occasione della 24esima Festa Artisuana (che si svolgerà dall’1 al 9 agosto) si cercano volontari capaci di tirare la sfoglia per partecipare, giovedì 6 agosto alle 20.30, al tentativo di battere il record mondiale della sfoglia più lunga del mondo. Chiunque, è sufficiente che sia capace di tirare la sfoglia, è invitato a partecipare al tentativo di battere il record della sfoglia più lunga del mondo e raggiungere la lunghezza di 130 metri. L'idea nasce dalle Mariette ma sono necessarie molte più persone per avere buone possibilità di raggiungere il record. Chi intende partecipare può scrivere il proprio nome e numero a info@mariette.it entro il 30 luglio.

