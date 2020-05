La solidarietà non si ferma: donato alla Pediatria del "Morgagni-Pierantoni" un tapis roulant medicale

Grazie alla generosità congiunta del Comune di Forlì, delle Ladies del Golf Club i Fiordalisi e dello stabilimento balneare "Bagno Matley" di Marina di Ravenna, è stato possibile dotare l'ambulatorio di Pneumologia e Allergologia pediatrica del reparto di Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì di un tapis roulant medicale, del valore di circa settemila euro, per la valutazione dei bambini e adolescenti con asma e a supporto delle richieste di valutazione medico-sportiva.

"L'asma da sforzo è un problema quotidiano non piccolo per molti bambini che soffrono di asma - afferma Enrico Valletta, direttore della Pediatria - perchè rende loro difficile dedicarsi pienamente e in sicurezza all'attività motoria e sportiva anche impegnativa. Valutare questi bambini in una situazione controllata, consentirà quindi di trovare la migliore terapia utile a permettere loro di fare attività fisica in piena libertà".

"Siamo grati ai nostri donatori, per avere rivolto la loro generosa attenzione ai bambini e alla Pediatria del nostro ospedale, consolidando con questo ennesimo gesto solidale il loro sostegno attivo da anni, al reparto di pediatria di Forlì - prosegue -. Il Comune ha destinato l'intera cifra raccolta durante la consueta festa della Befana, le Ladies hanno organizzato iniziative benefiche all'interno del Golf club I Fiordalisi, mentre il Bagno Matltey di Marina si Ravenna ha dedicato alla nostra buona causa, la cena di fine estate, la cosiddetta cena "dei 100 giorni al Natale". Un sentito ringraziamento anche da parte della direzione dell'Ausl Romagna.