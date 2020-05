La solidarietà non si ferma: donazioni a tutti gli operatori sanitari di Santa Sofia

Continua la solidarietà e il sostegno all'ospedale e ai servizi sanitari di Santa Sofia per l'emergenza Coronavirus da parte di tutta la cittadinanza. In questi giorni sono state donate cuffie in cotone per tutti gli operatori sanitari dalla signora Angela Cavallucci ed un tavolino per cassa Cup dal signor Roberto Conficoni.

