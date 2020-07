La solidarietà va a canestro: consegnati dieci nuovi zaini per le emergenze del 118

Si è svolta lunedì mattina la cerimonia di donazione al personale medico ed infermieristico della Centrale Operativa 118 di Forlì, di 10 nuovi zaini "Ils" per il primo soccorso sanitario che Panorama Basket, la trasmissione televisiva di Teleromagna dedicata alla pallacanestro romagnola, è riuscita ad acquistare dalla ditta specializzata "Tecnolife srl" grazie alla generosità di tantissimi cittadini, appassionati di pallacanestro e non solo, che nei mesi scorsi hanno aderito alla campagna di crowdfunding lanciata sul portale www.gofundme.com e finalizzata a dare un aiuto concreto alla sanità locale che in questi lunghi mesi ha sostenuto la partita più difficile contro il Covid-19. Un aiuto che vale anche come un ringraziamento per il suo quotidiano operato.

L'iniziativa ha permesso di raccogliere la considerevole cifra di 4.544 euro, frutto di donazioni spontanee dei cittadini e del supporto dei soci Conad che ha aderito alla campagna di Panorama Basket organizzando sabato 16 e domenica 17 maggio la “spesa sospesa” e favore del 118 di Forlì. I 14 supermercati Conad di Forlì si sono uniti e gli acquisti nei punti vendita del territorio hanno sostenuto l'iniziativa. Su ogni scontrino battuto alle casse, 10 centesimi sono stati accantonati per essere poi versati a beneficio dell'acquisto del materiale tecnico per gli operatori del 118. La cifra raggiunta grazie alla disponibilità dei soci Conad e alla spesa solidale dei forlivesi è stata pari a 1.872 euro fondamentali per donare realmente uno zaino emergenza Ils ad ogni ambulanza operativa nel Forlivese.

Ad effettuare la consegna dei dispositivi il giornalista Enrico Pasini e Franceska Picari a nome di Panorama Basket, assieme alla responsabile ambito Forlì dell'ufficio comunicazione dell'Ausl Romagna, Tiziana Rambelli. All'appuntamento ha preso parte la direzione ospedaliera dell'Ausl Romagna di Forlì rappresentata da Elena Vetri, il direttore del 118 di Forlì, Valerio Bianchi, coordinatore infermieristico del 118 ambito Forlì, Andrea Fabbri, il titolare della ditta Tecnolife srl, Fabrizio Bruni ed i rappresentanti dei 14 soci Conad, Davide Gardella, Marco Leroy e Riccardo Tassinari. Presenti anche i musicisti della band forlivese Flysuit che ha sostenuto la campagna di Panorama Basket promuovendola con speciali Dj Set sui social network durante il lockdown.

"Questa donazione conferma la grande generosità e il grande affetto che i cittadini forlivesi hanno dimostrato nei confronti del personale medico ed infermieristico che durante questi mesi di grande sforzo sanitario e organizzativo, ha operato con uno slancio senza pari – commenta Vetri -. Anche il mondo dello sport e dei suoi appassionati si è dimostrato estremamente sensibile e questi nuovissimi supporti tecnici sono un valore aggiunto per l'attività dei nostri operatori. Una possibilità, per tutta l'Azienda sanitaria della Romagna, di dare un servizio sempre più puntuale ed efficiente ai cittadini e a chi si prende cura di loro. Il cuore di Forlì si dimostra ancora una volta grandissimo".

L'impegno al fianco di Ausl Romagna e 118, però, non si conclude. Grazie al surplus delle donazioni non ancora impegnato nell'acquisto degli zaini ILS, Panorama Basket effettuerà un secondo acquisto. "Ringraziamo gli amici di Panorama Basket per avere messo a nostra disposizione anche un altro importante contributo che utilizzeremo per l'acquisto di tre speciali gazebo estendibili con i quali allestiremo un'ambulanza dedicata alle maxi emergenze - spiega Bianchi -. Nel caso si rendesse necessario il nostro intervento in situazioni di estrema gravità, potremo allestire dei triage esterni attrezzati con tutti i presidi terapeutici da applicare nell'immediatezza per prestare soccorso alle persone coinvolte indirizzandole a ciascuno dei tre gazebo a seconda del codice di gravità in attesa di essere poi trasferite al presidio sanitario competente. Queste strutture mobili aiuteranno ad essere efficaci sin dal primissimo intervento e potranno essere utilizzate anche si rendesse necessario allestire dei triage esterni legati alla gestione dei casi sospetti di Covid-19".