La "Spigolatura Solidale" fa bene al cuore: dalla raccolta delle noci un defibrillatore per la scuola

Responsabilità sociale di impresa e forte legame con il territorio: Alessandro Annibali, amministratore delegato di New Factor, realtà specializzata nella lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata e proprietario dell’azienda agricola San Martino, mercoledì ha consegnato i proventi della “Spigolatura Solidale” al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 8 di Forlì, Maria Teresa Luongo. Un assegno di 2000 euro che sarà utilizzato per acquistare un defibrillatore per l’Istituto.

Si consolida così sempre più un importante rapporto di collaborazione fra New Factor, San Martino e la scuola portato avanti da tempo. Un vero e proprio percorso didattico ideato dalla realtà romagnola con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al settore dell’agricoltura e alla produzione della noce nel territorio. I ragazzi vengono coinvolti, durante l’anno scolastico, nelle varie fasi: lavorazione, potatura invernale, raccolta meccanizzata, lavorazione e vendita fino alla Spigolatura Solidale. Anche quest’anno, infatti, nell’ultimo fine settimana di ottobre, le porte del noceto sono state aperte dando la possibilità di accedere con un contributo libero per ogni nucleo familiare per prendere i frutti lasciati a terra alla fine della raccolta meccanizzata. Un evento che ha visto una grande partecipazione e che ha permesso di raggiungere la quota dei 2000 euro.

New Factor opera ponendo una grande attenzione al territorio con l’obiettivo di creare anche crescita occupazionale e sviluppo economico. Grazie al progetto di filiera In Noce di cui New Factor è capofila, si sta attuando un programma per sviluppare in Romagna un polo di produzione nocicola di altissima qualità nel comprensorio italiano ed europeo. L’impresa, per il grande impegno per l’innovazione e l’efficientamento della filiera del noce da frutto, ha ottenuto il primo posto per la Regione Emilia-Romagna nel Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 16.2.01 3 Nello stabilimento 4-0 di New Factor a San Martino in Strada di Forlì, inaugurato lo scorso anno ed in cui vengono smallate, essiccate, calibrate e selezionate le noci verdi prodotte dagli aderenti al progetto di filiera e in cui vengono fatti continui investimenti in ricerca e sviluppo, nel periodo di raccolta sono impiegate 45 persone.