La Squadra Mobile perquisisce i canapa light: sequestrati 73 kg di infiorescenze

La Polizia di Stato di Forlì ha eseguito alcune perquisizioni nei confronti dei rappresentanti legali di tutti i negozi/rivendite di canapa light della provincia. L’operazione è scaturita dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile che ha permesso di verificare la presenza, all’interno degli esercizi commerciali, di infiorescenze non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente sulla vendita di prodotti di canapa light.

All’interno delle rivendite sono state rinvenute numerose infiorescenze sottoposte a sequestro, per un peso complessivo di 73 chili, del valore commerciale di circa 750 mila euro. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in questura.