La storica guida della Polizia Autostradale di Forlì sveste la divisa e va in pensione

Ha indossato la divisa per 42 anni. Il sostituto commissario della Polizia di Stato, Carlo Maffi, va in pensione e lascia il comando della Sottosezione Polizia Autostradale di Forlì. E' entrato in Polizia il 10 gennaio del 1977, militando nella divisione della Polizia Stradale. Per 23 anni ha guidato il reparto competente lungo la tratta dell'A14 tra le Marche e l'Emilia. "Con il suo pensionamento - si legge nel messaggio di commiato - la Polizia Stradale perde un "poliziotto" di elevato spessore, appassionato del suo lavoro e capace di coinvolgere nella sua direzione i suoi collaboratori. Ha sempre dimostrato l'energia di un giovanotto, coniugandola a spiccate virtù professionali e ad un profondo senso umanitario. L'esempio di determinazione ed abnegazione che ha trasmesso resta l'eredità più nobile e più apprezzabile per chi ha avuto l'onore di lavorare al suo fianco".