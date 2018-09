La terra restituisce due ordigni bellici: una bomba a mano e un proiettile di artiglieria

Rinvenuti nelle ultime settimane diversi ordigni bellici. In un terreno agricolo in via Del Canale è emersa una bomba a mano " Stielhandgranate 43" dal diametro di circa 6-7 centimetri, che si trovava interrata a circa 10-15 centimetri di profondità. In via Delle Contese, sempre da un terreno agricolo, è spuntato un proiettile di artiglieria (probabilmente illuminante), dalla lunghezza di circa 50

circa, in discreto stato di conservazione. In entrambi i casi il Prefetto ha richiesto al Primo Comando Forze Difesa di Vittorio Veneto (Treviso) l’intervento di rimozione degli ordigni.