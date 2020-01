La tessera del reddito di cittadinanza scatena la lite: ospite picchiato a sangue in un'abitazione

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato un uomo con ferite al volto. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì sono intervenuti sabato sera intorno alle 20 a seguito di una violenta lite che si è consumata in un'abitazione. La pattuglia ha trovato un 48enne campano, che perdeva sangue dal naso evidenziando ecchimosi al volto. Salendo le scale per raggiungere l’appartamento del terzo piano teatro degli eventi, gli agenti hanno notato la scena raccapricciante delle tracce di sostanza ematica lasciate traccia durante la fuga dell’uomo per allontanarsi e raggiungere l’esterno.

All’interno di quell’appartamento sono stati identificati i residenti, una coppia non nuova ad interventi per liti. Gli ambienti erano in disordine, con mobilio in parte danneggiato, segno evidente della lite violenta appena avvenuta. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai contendenti. Sembra che la lite sia scaturita per motivi economici: a quanto pare il campano, ospite in quell’appartamento, era accusato di non contribuire alle spese, mentre a suo dire ciò non corrispondeva al vero.

Essendo titolare del reddito di cittadinanza, avrebbe ceduto la tessera ai residenti affinché la utilizzassero proprio a titolo di contributo spese. Proprio la tessera per il reddito sembra sia stata l’oggetto della contesa. La lite sarebbe nata a fronte del diniego alla richiesta di restituzione fatta dal titolare. Sono in corso accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.