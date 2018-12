La tradizione si rinnova: oltre 1300 spettatori al concerto di Natale dei Romiti

Il Palazzetto dei Romiti ha ospitato mercoledì il diciannovesimo Concerto di Natale, organizzato dalla parrocchia dei Romiti (S. Maria del Voto e oratorio San Filippo Neri), in collaborazione con il Comitato di quartiere Romiti, e con il patrocinio del Comune di Forlì. La performance degli artisti è stata molto apprezzati ed applaudita dal numeroso pubblico presente (oltre 1300 le presenze ), coinvolgendo i partecipanti che si sono lasciati avvolgere da melodie e voci davvero mirabili. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione "per quello che nel tempo è stato seminato e che sperano di portare avanti. Una parola magica per questo concerto è amicizia e solidarietà".

Parte del ricavato del concerto con ingresso ad offerta libera sarà devoluto in favore di un progetto a favore di bambini in difficoltà in Venezuela, parte al reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì. Il programma di quest’anno si è articolato su melodie dell’opera passando per la canzone napoletana e qualcosa dai musical più conosciuti. Un programma orecchiabile e popolare, ma che strizza l’occhio all’opera. Hanno aperto il concerto i giovani: presente Alex Tomasi della scuola musicale Mariotti alla fisarmonica e il Quartetto Sax dell’istituto musicale Masini (composto da Lorenzo Briganti, Lorenzo Manzato, Sara Mancini e Alessandro Vio). La vera attrazione di quest’edizione, però, sono stati i tre tenori Alessandro Goldoni, Alejandro Escobar e Domenico Menini, e il Soprano Scilla Cristiano accompagnati dall’Ensemble Terre Verdiane (12 elementi) che per la prima volta si sono esibiti a Forlì, diretti dal maestro Stefano Giaroli.