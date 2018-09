La tragedia si consuma durante un momento di festa: muore una bambina di soli 7 anni

Venerdì sera tragico a Forlì: una bimba di soli 7 anni è infatti morta improvvisamente a causa di un malore. Durante una festa in zona di San Martino in Villafranca la piccola, che stava giocando insieme ad altri bambini, si è sentita male. Gli adulti presenti hanno subito chiamato i soccorritori, che sono giunti a sirene spiegate sul posto con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo: hanno provato a praticare tutte le operazioni di rianimazione per strappare alla morte la piccola, ma si sono rivelate inutili. Tutta la comunità è sotto shock: il dramma si è consumato intorno alle 22, si pensa possa trattarsi di un problema cardiaco.