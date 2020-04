La Via Crucis si fa online con l'idea della Confraternita di Misericordia - VIDEO

Per stimolare la riflessione di tutti i confratelli delle Misericordie, con un'iniziativa della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia è stata organizzata una Via Crucis online sul tema "Gesù prende su di sè non le ferite dell'uomo, ma l'uomo con tutte le sue ferite". Ogni Regione d'Italia ha preparato un filmato; per l'Emilia-Romagna è stata scelta la Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe, a cui è stato affidato il compito di commentare l'Undicesima Stazione: Gesù inchiodato sulla croce. Il filmato è stato coordinato da Giancarlo Valenti, realizzato da Cristiano Frasca, officiato dal correttore Don Carlo Guardigli insieme al lettore Enrico Leoni (Billo).

