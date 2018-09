La vincitrice del talent "Lookmaker Academy" su Sky inaugura un nuovo salone

E' stato inaugurato domenica scorsa, in viale Vittorio Veneto 5 a Forlì, il nuovo salone di Achena Batani, la look maker forlivese vincitrice del talent show Lookmaker Academy. Nata come hairstylist, Achena Batani ha poi intrapreso un percorso più ampio, nell’universo dello stile e della bellezza, cominciando a curare, oltre ai capelli delle sue clienti, anche il loro trucco e la scelta degli abiti, creando un total look pensato appositamente per loro, dalla testa ai piedi.Un percorso di crescita che l’ha portata a entrare alla Lookmaker Accademy e a partecipare al loro programma su Sky Uno. Una selezione dopo l’altra, Achena ha sbaragliato prima gli altri 5.000 che hanno partecipato alle selezioni e poi tutti gli avversari, conquistando il primo premio del talent show.

Così si descrive Achena Batani: “Spirito nomade con radici e cuore in Romagna, ho iniziato a tagliare i capelli da giovanissima. Doveva essere una parentesi estiva… e invece è diventata la rotta di una vita intera! Amo profondamente questo lavoro, per i tanti lati di me che sa accendere e mantenere vivi. Empatia, armonia, creatività… e un pizzico di follia! Nel nuovo salone potrò offrire alle mie clienti anche una gamma completa di nuovi servizi per il look”. Clima frizzante all’evento di inaugurazione, al quale erano presenti anche le vicepresidenti di CNA Forlì-Cesena Roberta Alessandri e Monica Sartini, oltre che il responsabile di CNA Benessere e Sanità Daniele Mazzoni.