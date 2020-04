La vita ai tempi del Coronavirus - Davide (13 anni): "Mio nonno abita al piano di sopra e non lo posso vedere"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Mi chiamo Davide, ho 13 anni e vivo a Premilcuore, un piccolo paesino nella valle del Rabbi. Passo il mio tempo a casa, facendo videolezioni,giocando alla playstation e suonando la tromba. I miei genitori hanno un negozio di frutta e verdura e per questo, in questo periodo sono costretti a rimanere aperti lavorando con la mascherina, è molto dura per loro soprattutto per la mia mamma.

Ho un solo nonno, si chiama Romano, dato che lui è anziano passa le giornate in casa leggendo e se deve uscire indossa sempre la mascherina. anche se lui abita sopra di me non possiamo passare del tempo insieme e per questo mi manca. Le strade a Premilcuore, tranne qualche macchina, sono sempre deserte. Qui in montagna siamo stati fortunati fino ad ora perché ci sono stati solo due casi positivi e per fortuna non gravi nonostante la percentuale delle persone sia molto anziana. Spero di tornare presto alla mia vita di sempre con gli amici, con la scuola e i miei corsi di musica.

