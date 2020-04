La vita ai tempi del Coronavirus - "E' la sera, quando i bimbi si addormentano, che i pensieri si affollano in testa"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

È quando arriva la sera che tutto si ferma che tutto diventa reale, sì, perché durante il giorno il tempo per fermarsi a pensare non c’è, sorridere per i miei figli viene prima di tutto, perché la loro serenità in un mondo stravolto e capovolto ora è la priorità. Quando arriva la sera e sono lì con loro per la favola della nanna e si addormentano i pensieri iniziano ad affollare la mia mente, mentre accarezzo i loro visini ringrazio perché anche oggi sono riuscita a tenerli al sicuro, a proteggerli da un mondo malato, ormai chiusi in casa da 46 giorni con l’unica uscita settimanale del babbo per fare la spesa con ogni precauzione possibile per proteggerci. Penso che anche oggi siamo tutti e quattro qui, perché nonostante tutto finché stiamo bene tutto va bene. Li guardo e li riguardo e penso e spero che tutto questo resti un vago ricordo nei loro pensieri, il sonno per me tarda sempre ad arrivare ultimamente ma quando finalmente sta per giungere un ultimo pensiero ......che al risveglio tutto questo sia stato davvero solamente un brutto sogno.

Antonella (Meldola)

